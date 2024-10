Militar quebra o pescoço no dia do seu aniversário após acidente na BR-364

O militar do Exército Brasileiro identificado como Vinícius Alves da Silva, de 20 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite deste sábado (12), no km 19 da BR-317, no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Vinícius trafegava em uma motocicleta modelo CB300 de cor vermelha no sentido Brasiléia/Assis Brasil, retornando de Rio Branco, onde havia passado o dia do seu aniversário com a mãe e uma irmã de um ano de idade.

No retorno ao quartel do Exército Brasileiro, localizado em Assis Brasil, Vinícius acabou batendo em um buraco e caiu na BR-317, possivelmente quebrando o pescoço na queda.

Motoristas que passavam pelo local chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos à vítima. No entanto, ao chegarem ao local, Vinícius já estava sem vida.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML) em Brasiléia, onde passará por exames cadavéricos. Em seguida, o corpo será entregue à família para ser levado a Rio Branco, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.