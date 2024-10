Ministério Público instaura inquérito civil para investigar mortandade de peixes no Rio Acre

O Ministério Público do Estado (MPAC) instaurou um inquérito civil para investigar a mortandade de peixes no Rio Acre. Os detalhes sobre as investigações foram divulgados nesta quinta-feira (10) durante coletiva de imprensa.

A mortandade foi registrada no início da semana por moradores da região da Estrada do Quixadá, zona rural da capital acreana.

SAIBA MAIS: Governo e Prefeitura enviam equipes para analisar morte de peixes no Rio Acre

O promotor titular da promotoria especializada de defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre, Alekine Lopes, explicou que amostras foram coletadas nesta quarta-feira (9) e que um laudo pericial vai revelar as possíveis causas. O prazo para conclusão é de 10 dias.

Ele destacou que a investigação ainda está no começo e que a equipe técnica trabalha como as hipóteses de intervenção humana e causas naturais.

“O Ministério Público vai investigar isso profundamente. Nós vamos examinar a situação do Rio Acre e definir o que aconteceu. Se tiver alguém que causou isso, essa pessoa vai responder de acordo com o que está previsto em lei”, disse.

Em relação a possibilidade da mortandade está ligada a uma empresa de curtume no local, o promotor declarou que equipes de fiscalização da Prefeitura de Rio Branco e do Governo do Estado foram ao local e não encontraram nenhuma irregularidade.