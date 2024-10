Miss Eco Acre apresenta as maravilhas do ecoturismo no Acre; FOTOS

Samara Vanziler, Miss Eco Acre 2024, fez uma visita inesquecível a um dos mais emblemáticos destinos de ecoturismo do estado: a Pousada Canindé, situada na deslumbrante Serra do Divisor, no município de Mâncio Lima. Famosa por sua impressionante biodiversidade, essa área da Amazônia é um refúgio para quem busca uma conexão profunda com a natureza, as culturas indígenas e as antigas tradições de medicina natural. A Serra do Divisor também é privilegiada por sua localização geopolítica, proporcionando uma vista única do marco entre Bolívia, Peru e Brasil, um detalhe que deixou Samara maravilhada.

Em seu vídeo oficial para o concurso Miss Eco, Samara apresentou a beleza e riqueza cultural do Acre, destacando a Pousada Canindé como um destino acolhedor e preparado para receber turistas com todo cuidado. Guias especializados conduzem os visitantes pelas trilhas e cachoeiras da região, garantindo que a experiência seja imersiva e segura. A Serra, habitada por comunidades indígenas e ribeirinhas, é um verdadeiro santuário onde a sabedoria ancestral é compartilhada com os visitantes.

Durante a visita, o objetivo principal de Samara foi identificar oportunidades para melhorar a gestão do ecoturismo local, pensando em projetos futuros que possam impulsionar o desenvolvimento sustentável na região. Acompanhada pelo renomado pintor José Fasolino, que capturou as paisagens e cachoeiras em suas obras, a Miss Eco Acre aproveitou para ressaltar o potencial turístico e artístico do estado.

Samara não apenas destacou as belezas naturais do Acre, mas também reforçou a importância de posicionar o estado como um destino turístico de peso, tanto no Brasil quanto no exterior.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do ContilNet, Samara compartilhou sua experiência:

“Visitar a Serra do Divisor foi uma experiência única. É mais do que ver paisagens bonitas, é entender a importância de preservar esse patrimônio natural e cultural. Fiquei encantada com a forma como as comunidades indígenas e ribeirinhas cuidam da região e compartilham suas tradições. Meu objetivo é ajudar a promover esse ecoturismo de forma sustentável, garantindo que mais pessoas possam conhecer e valorizar essas riquezas sem prejudicar o meio ambiente.”

A fala de Samara transmite autenticidade e compromisso com o ecoturismo sustentável, reforçando seu papel como Miss Eco Acre.

Veja fotos: