Motorista morre em acidente, e irmão mata sobreviventes a tiros em MT

Um homem é procurado pela polícia suspeito de matar dois sobreviventes de um acidente entre um carro e uma caminhonete, na MT-241, em Nobres, a 154 km de Cuiabá, nessa segunda-feira (30).

O motorista do carro, identificado como Oesdras Marques Arruda Santana, de 29 anos, irmão do suspeito, morreu na batida, segundo o registro da Polícia Militar. Outras duas pessoas que estavam no mesmo veículo conduzido por Oesdras sobreviveram, mas foram mortas a tiros pelo suspeito que chegou depois do acidente.

A PM não detalhou qual foi a dinâmica do crime, nem se o criminoso já estava seguindo o irmão e os passageiros do carro antes do acidente. O motorista da caminhonete foi encaminhado ao hospital em estado grave.

Ao g1, o delegado Rogério Gomes Rocha disse que as informações preliminares indicam que o carro conduzido por Oesdras invadiu a mão contrária e bateu na caminhonete.

“Tudo indica que o carro conduzido pelo Oesdras saiu da mão que ele conduzia e se chocou com a caminhonete. Não se sabe o motivo, se era uma ultrapassagem ou uma avaliação equivocada do condutor, mas foi uma batida muito forte”, disse o delegado.

O delegado informou ainda que Oesdras é conhecido pela polícia por ter envolvimento com facção criminosa, tráfico de drogas, e homicídios.

O irmão dele, suspeito de matar os dois ocupantes do carro, foi perseguido pela Polícia Militar, mas conseguiu fugir e segue sendo procurado. A Polícia Civil investiga o caso.