Na Câmara, Marina rebate deputada bolsonarista que a chamou de ‘capacho de ONG’: “Para lacrar”

Durante a reunião da Comissão de Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados, realizada nesta quarta-feira (16), a ministra Marina Silva foi chamada de ‘capacho de ONG’ pela deputada federal Júlia Zanatta (PL/SC).

A acusação é em razão de especulações que dizem que Marina tem ligação com as ONGs e, enquanto ministra do Meio Ambiente, destinou recursos públicos às organizações não governamentais.

A deputada questionou a ministra se ela não iria comentar sobre o assunto e Marina foi enfática, mesmo quando tentaram lhe interromper: “Eu vou citar! Vossa excelência quer que eu cite? Porque quem repassou o dinheiro foi o Congresso, através de emendas parlamentares”, disse.

“Capacho é quem faz discurso de encomenda, mesmo conhecendo a biografia de uma pessoa, faz discurso de encomenda, para fazer lacração”, completou.

VEJA O VÍDEO PUBLICADO PELO SITE BRASIL DE FATO: