“Não há motivos para uma contenda no Palácio por conta da minha candidatura”, diz Alan

O senador Alan Rick (União), confirmou durante entrevista ao Em Cena, podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (28), que o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, confirmou que a sigla vai viabilizar a candidatura dele ao Governo do Estado nas próximas eleições, em 2026.

Ele destacou que já recebeu o aval da Executiva Nacional para que haja uma aliança com partidos aliados como o PL, Republicanos e Progressistas, em prol da candidatura dele. Acontece que há especulações de outros nomes, membros desses partidos, de também disputar o cargo, entre eles, o da vice-governadora Mailza Assis, que pretende disputar a reeleição. Ela deverá assumir o Governo meses antes do pleito após a saída do governador Gladson Cameli, que vai se ausentar para concorrer ao Senado Federal.

É justamente a candidatura de Mailza – apoiada pelo governador – ,que se tornou um possível descontentamento do Palácio Rio Branco com Alan Rick. Sobre essa ‘contenda’, o senador declarou que não há motivos para uma ‘briga’ com membros do Governo.

“Não vejo porque criar desconforto com o Palácio, até porque eu sou um aliado. Se eu fosse um adversário, aí sim eles poderiam ficar desconfortáveis. Eu nunca lancei o meu nome. Quem lançou foi o presidente [do UB] Antônio Rueda. Eu entendo que a nossa vice-governadora tem todo o direito de ser candidata. E aí vamos colocar para a população avaliar. É o povo que decide. A gente não é candidato de si mesmo”, disse.

Veja a entrevista na íntegra: