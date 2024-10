Nível do Rio Acre sobe de forma rápida e ultrapassa os 2 metros na capital; veja medição

Com o retorno das chuvas, o Rio Acre voltou a subir na capital acreana. Segundo a medição da Defesa Civil de Rio Branco, o manancial registrou 2,70 metros nesta segunda-feira (14).

No último domingo (13), o Rio Acre mediu 01,59 metros. Isso significa que a subida foi de 1,11 metros em 24 horas, em Rio Branco.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, foi registrado 20,60mm de chuvas em 12 horas na capital, o que pode ter influenciado para a subida do nível do rio.

O pesquisador Davi Friale fez uma previsão apontando que com a volta das chuvas, o nível do Rio Acre subiria e no fim de semana poderia alcançar a marca de 2 metros. A marca foi ultrapassada nesta segunda-feira.

Ao Valor Econômico, o meteorologista da Climatempo, Vinícius Lucyrio, disse que na segunda quinzena de outubro, a tendência é de que a chuva aumente gradualmente, mas sem se regularizar na maior parte da região, mas acredita que os meses de dezembro e janeiro serão mais úmidos em comparação ao ano anterior.

O pesquisador disse ainda que, em termos de seca, os volumes mais altos de chuva beneficiarão os rios e o Rio Acre, que está em nível crítico, subirá de forma mais acelerada do que no mesmo período do ano passado.