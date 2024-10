O papel do Cooperativismo de Crédito no Brasil

O cooperativismo de crédito se destaca por ser uma alternativa mais inclusiva e democrática em relação às instituições financeiras tradicionais. Com foco nas necessidades dos cooperados, as decisões são tomadas de forma participativa e, assim, cada membro possui voz e voto, sem depender do capital investido. Além disso, os lucros, conhecidos como sobras, são distribuídos entre os cooperados e geram uma relação de ganho mútuo.

As cooperativas de crédito promovem o desenvolvimento econômico local e oferecem condições mais vantajosas, como taxas de juros menores e prazos flexíveis, além de investir em programas de educação financeira para seus membros. Com um papel fundamental na inclusão financeira, as cooperativas de crédito contribuem para o crescimento de negócios locais, geram empregos e promovem a sustentabilidade, o que as torna mais resilientes em tempos de crise.

No Brasil, o Ramo Crédito é uma força expressiva, com 17,9 milhões de associados e mais de 700 cooperativas em operação, que formam a maior rede de atendimento físico do país, presente em mais de 300 municípios, sendo que, muitas vezes, são a única instituição financeira presente nesses locais. O alcance, aliado à geração de mais de 112 mil empregos diretos, reforça a relevância dessas instituições para a economia nacional.

Essas instituições também se destacam pela democratização do crédito e pela sua presença em áreas rurais e remotas, em que bancos convencionais possuem pouca ou nenhuma atuação. Em muitos municípios, as cooperativas de crédito são a única instituição financeira disponível. Esse modelo de negócios demonstra como a cooperação e a orientação comunitária podem resultar em benefícios substanciais para essas áreas, além de contribuir para a redução das desigualdades financeiras.

Os diferenciais das cooperativas de crédito são significativos tanto no cenário nacional quanto internacional, especialmente pelo impacto social. No Brasil, por exemplo, as cooperativas oferecem crédito a pequenas e microempresas a taxas competitivas e atendem às regiões e comunidades muitas vezes negligenciadas pelo sistema bancário tradicional. Elas beneficiam direta e indiretamente os municípios onde está presente, aumentando o PIB per capita em R$ 3.852 por habitante, expandindo em 1,92 ponto percentual a área plantada no agronegócio e reduzindo em 12,3 o número de famílias pobres ou extremamente pobres por mil habitantes no Cadastro Único.

O Sistema OCB, por meio de sua atuação em mais de 15 fóruns internacionais, reforça o compromisso com a expansão do cooperativismo de crédito e trabalha com parcerias estratégicas em conjunto com entidades globais, como o Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (Woccu). Esse tipo de colaboração amplia o alcance do cooperativismo brasileiro no cenário internacional e fortalece as iniciativas locais para a inclusão financeira e o desenvolvimento econômico.

Com o tema “Um mundo através do financiamento cooperativo”, a celebração do Dia Internacional das Cooperativas de Crédito em 2024, celebrado no próximo dia 17 de outubro, reforça essa missão: promover um sistema financeiro mais justo, inclusivo e sustentável, tanto no Brasil quanto no mundo.