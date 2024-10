O que é squirt, ejaculação feminina citada por Samara Felippo

A atriz Samara Felippo viralizou nas redes sociais após falar sobre sexualidade, masturbação, uso de vibradores e squirt. “Descobri, aos 40 anos, que a minha potência no orgasmo é outra. Só descobri o squirt depois dos 40 com o meu vibrador”, contou.

O termo gerou dúvida em algumas pessoas. A ejaculação feminina, ou o squirting, de fato ainda não é tão conhecida e comum como a masculina.

Quando estão sexualmente estimuladas, as mulheres podem expelir certos fluidos pela vagina. “O squirt é uma expulsão de grandes quantidades de líquido ejaculatório e é o equivalente à ejaculação feminina. Não se trata de um orgasmo convencional. Isso acontece quando a mulher literalmente esguicha fluidos”, explicou a sexóloga Cátia Damasceno, em entrevista anterior à coluna Pouca Vergonha.

A sexóloga afirma que o líquido expelido é incolor e sem cheiro. “Enquanto algumas mulheres acham a experiência intensamente prazerosa, outras podem pensar que é algo extremamente embaraçoso e até mesmo indesejável”, emendou a expert.

De acordo com ela, é preciso estimular a uretra para alcançar o squirt.

No entanto, não há nenhuma ligação entre a ejaculação e a intensidade do prazer. “Se você nunca ejaculou, não quer dizer que o seu orgasmo é mais ou menos potente do que o das outras mulheres”, garantiu.