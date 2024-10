OAB/AC: Chapa 7 realiza grande ato no Canal da Maternidade e mobiliza a advocacia

Com o objetivo de debater propostas e reunir apoiadores, a Chapa 7, liderada por Rodrigo Aiache, realizou um adesivaço no Canal da Maternidade, na tarde do último sábado (26). A atividade, que ocupou uma das faixas da via em frente ao Colégio Brasileiro, registrou pouco mais de um quilômetro de veículos estacionados para receberem o famoso perfurado.

Desde o início da campanha, iniciada há uma semana, a Chapa 7 já contabiliza três grandes mobilizações reunindo advogados e advogadas em busca da reeleição para mais um triênio à frente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC).

Na quinta-feira, 24, mais de 600 inscritos na Ordem vestiram roupas amarelas em apoio ao candidato para o lançamento da campanha. O evento foi realizado no Gran Reserva. Rodrigo Aiache agradeceu a participação de todos e destacou as conquistas da sua gestão.