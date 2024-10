Pastor é preso por estuprar menina de 13 anos que frequentava sua igreja

Em Manaus (AM), um pastor evangélico de 54 anos de idade está preso acusado de estuprar uma criança de 13. A menina era uma frequentadora da igreja, na qual o pastor era líder. A prisão ocorreu na segunda-feira (14), por agentes da Polícia Civil do Amazonas (PCAM).

Autoridades amazonenses disseram que foram foram cumpridos dois mandados contra o suspeito, que não teve a identidade divulgada, sendo um de prisão preventiva e outro de busca e apreensão. O suspeito foi apresentado na Delegacia Geral (DG).

De acordo com a polícia, as investigações iniciaram em 26 de setembro deste ano, quando a adolescente teria, supostamente, desaparecido. Quatro dias depois, a adolescente foi à delegacia acompanhado da mãe, onde relatou que estava sendo aliciado pelo pastor para manter relações sexuais com ele.

Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Juliana Tuma, o homem manipulava a adolescente com vantagens econômicas para que ela não contasse para ninguém sobre os abusos que sofria.

“Esse pastor, esse indivíduo, oferecia vantagens econômicas consideráveis para essa vítima, porque ela não tem condições, ele dava celulares, conforme a própria vítima relatou. Ela estava totalmente manipulada psicologicamente, daí o porque das fugas constantes. Tudo para que essa adolescente continuasse mantendo relações sexuais com ele”, disse a delegada.

A delegada afirmou que possíveis novas vítimas devem ser identificadas no decorrer das investigações, inclusive há suspeitas de que o pastor tenha engravidado outra adolescente. Após os procedimentos cabíveis, o homem ficará à disposição da Justiça.

Pelas redes sociais, o líder religioso usava um perfil feminino para conversar com a adolescente e marcar encontros com ela. A polícia também contou que quando a vítima fugia de casa, ela ficava na casa de conhecidos do pastor para facilitar os encontros. A vítima foi reiserinda no seio famíliar e recebeu todo o apoio necessário. As investigações continuam em relação a outra vítima que teve um filho com o homem.