Pé humano congelado encontrado no Monte Everest revive mistério centenário

Mas isso não aconteceu. Irvine, um estudante de 22 anos da Universidade de Oxford, e seu colega George Mallory pereceram em algum lugar perto do pico do Everest em junho de 1924. Se eles conseguiram ou não, continua sendo o maior mistério do montanhismo.

Qualquer prova de que eles haviam conquistado o Everest alteraria a história: o neozelandês Edmund Hillary e o montanhista sherpa Tenzing Norgay são creditados com o primeiro cume confirmado do Everest, em 1953. Irvine e Mallory teriam feito isso três décadas antes.

Historiadores suspeitam que uma câmera Kodak que eles carregavam pode ter evidências fotográficas de uma cúpula bem-sucedida, mas a descoberta do corpo de Mallory em 1999 não revelou a câmera. Desde então, as esperanças de encontrar o corpo de Irvine e a câmera estão desaparecendo.

Na semana passada, o mistério ressurgiu depois que uma equipe de documentários da National Geographic no Monte Everest tropeçou em uma bota gasta na Geleira Central Rongbuk da montanha. Dentro dela havia um pé humano congelado e uma meia etiquetada com um inconfundível “AC Irvine” em letras vermelhas.

Mark Fisher, um dos três cineastas que descobriram a bota, disse que ele e seus colegas Erich Roepke e Jimmy Chin surtaram. “Meu Deus, acabamos de encontrar Irvine.” Fisher comparou isso a encontrar desavisadamente um pote de ouro no meio do deserto. A geleira de 30 milhas quadradas é cheia de corredores gelados e desconectados e pirâmides de gelo de 5 a 50 pés de altura projetando-se em direção ao céu.

A bota e o pé estão agora nas mãos da China Tibet Mountaineering Association, a agência do governo chinês que supervisiona o acesso à face norte do Monte Everest, onde a bota foi encontrada. A agência se recusou a comentar além de confirmar que possuía a bota e o pé. Amostras de DNA estão sendo comparadas com as dos parentes sobreviventes mais próximos de Irvine, de acordo com a National Geographic.