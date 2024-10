“Pessoas peladas e selvagens”: famosos contam como eram festas de Diddy

Ao longo dos anos, o rapper e empresário Sean Diddy Combs promoveu diversas festas que deram o que falar com a presença de vários famosos. Entre eles, atores de cinema, membros da família Kardashian e cantores.

No mês passado, o anfitrião dessas celebrações foi preso, acusado de tráfico sexual, extorsão, abuso, trabalho forçado e sequestro. Ele declarou inocência e sua defesa declarou que todas as acusações são falsas.

Ashton Kutcher

O ator Ashton Kutcher admitiu ter ido a festas promovidas pelo rapper, mas preferiu não comentar sobre como foram: “Tenho muitas [histórias] que não posso contar…na verdade história de festas de Diddy são uma memória estranha”.

Khloé Kardashian

A integrante da família Kardashian, Khloé contou para a irmã Kour o que presenciou em uma das festas do acusado: “Nesta festa, acho que metade das pessoas estavam peladas”. Segundo seu relato em um episódio do Keeping Up With the Kardashians em 2014, Khloé foi à festa com vários amigos, entre eles Diddy e Frech Montana.

Usher

Já para o cantor Usher, que morou com o rapper na década de 1990, foi uma experiência “bem selvagem”. “Fui lá para ver o estilo de vida, e eu vi, mas não sei se eu poderia me entregar e entender o que eu estava olhando. Era bem selvagem, era louco”, relembrou ele em 2016, em entrevista de rádio do The Howard Stern Show. Apesar disso, ele não permitira que nenhum de seus filhos fosse a uma festa promovida pelo empresário.

50 Cent

Antes da prisão de Dddy, em julho deste ano, o rapper 50 Cent disse ao The Hollywood Reporter: “Eu tenho falado muito sobre não ir a festas do Puffy e fazer merda assim. Eu tenho ficado longe dessa merda por anos. É apenas uma energia desconfortável conectada a ela”.

Kendra Wilkinson

A modelo e atriz Kendra Wilkinson afirmou ter ido às festas do preso e que “não viu nada. “Eu me diverti muito na minha juventude. Eu realmente não vi nada. Sexo é sexo, na minha opinião. Não estou dizendo que algo ruim não aconteceu. Estou dizendo que nada de ruim aconteceu comigo”, disse ela no programa de rádio Kyle and Jackie, no mês passado.

Ice Cube

Ice Cube, ator e cantor, afirmou no dia 22 de setembro não ter tido nenhum contato com o empresário, assim como nunca foi em nenhuma festa. Diddy foi preso no dia 16 de setembro.

Damon Dash

O empresário Damon Dash foi outro que negou ter marcado presença em festas do então preso. Ele fez uma live em uma rede social depois de fotos dele em uma festa organizada por Diddy com Jay-Z e Jennifer Lopez ressurgirem: “Eu fui a uma nos Hamptons há cerca de 20 anos com Aaliyah e é só isso. Mas muitas pessoas estavam lá, sabe o que quero dizer…Eu sei que eles vão brincar com essas fotos. Está tudo bem, eu realmente não me importo.”