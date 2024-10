Petecão bate boca com senador bolsonarista em comissão do Senado: “O senhor vai ter que ouvir”

Durante a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, nesta quarta-feira (30), o senador Sérgio Petecão (PSD/AC) protagonizou uma discussão com o senador Eduardo Girão (NOVO/CE), após ter sido acusado de ‘empacar’ audiências públicas protocoladas por ele.

Girão lembrou que algumas das audiências haviam sido aprovadas na comissão ainda no ano passado e, até o momento, não foram marcadas por Petecão, que preside o colegiado.

“Eu quero fazer um apelo para não ter que ficar repetindo toda sessão. A regra da boa convivência é o respeito”.

A primeira audiência tem o objetivo de discutir a situação dos presos durante o ato terrorista de 8 de janeiro, quando bolsonaristas depredaram prédios em Brasília. A segunda, sobre condições de trabalho e o impacto na saúde mental dos servidores de Segurança Pública. O terceiro, trata sobre medidas contra o tráfico humano no país. E, por fim, uma audiência para dialogar sobre os jogos de azar.

“Peço ao senhor que apenas marque a data porque eu tenho pedido insistentemente aqui. Infelizmente a gente precisa da autorização do senhor”, completou Girão.

Na hora, Petecão rebateu e lembrou que Girão estava em campanha eleitoral nos últimos meses, quando disputou a Prefeitura de Fortaleza nas eleições deste ano, sem sucesso.

“O senhor vai ter que ouvir. Até porque se não fica só a verdade dele. E não a verdade verdadeira. Até em respeito a vossa excelência, que estava disputando a eleição lá no seu estado, a nossa assessoria entrou em contato com você várias vezes, lhe ofereceu a opção do senhor escolher uma audiência e o senhor não tomou a decisão”, disse.

“Eu exijo respeito. Não estou mentindo”, retrucou Girão.

Nas redes sociais, Petecão emitiu uma nota de esclarecimento para afirmar ‘as verdades dos fatos’.

Hoje, na Comissão de Segurança Pública, fui acusado pelo senador Eduardo Girão de não marcar as audiências por ele propostas. Quero esclarecer que esta acusação não procede. Ele mencionou uma audiência sobre jogos de azar marcada para seis (6) de agosto (08), mas no dia 13 (treze) daquele mês ninguém compareceu e a própria sessão foi cancelada.

Agora, Girão pede uma nova audiência com várias autoridades. Estou à disposição para presidir essa nova sessão, mas é importante que os fatos sejam colocados da forma correta. Transparência, sempre!”, escreveu Petecão.

Os dois continuaram o bate boca e Girão declarou que apesar de disputar as eleições, não deixou de participar das sessões do Senado Federal. A fala gerou um novo embate com Petecão, que discordou da afirmação.

