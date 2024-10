Pix está fora do ar e tem problema em transação nesta segunda-feira

Internautas reclamam do não funcionamento do serviço PIX nesta segunda-feira. Alguns relatam que, ao tentarem realizar a transferência, o dinheiro sai da conta mas não chega no destino.

No Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, os bancos Nubank, Caixa, Santander, Itaú, Banco do Brasil, PicPay, Bradesco e Banco Inter demonstram a instabilidade, que começou por volta de 10h20 e já soma mais de 1.300 notificações no total.

No Google Trends, plataforma que registra as tendências de pesquisa no Google, termos como “pix indisponível”, “não consigo fazer pix”, “pix fora do ar”, “pix em processamento”, “pix rejeitado” e “instabilidade pix hoje” aparecem com aumento repentino na última hora.

“A semana passada toda eu estava tentando fazer Pix da minha conta do Bradesco pra Itaú e não foi (depois fiz pro mercado pago e foi perfeitamente), hoje me dá “Pix em processamento”. Queria ver se fosse urgente, estaria ferrada”, disse uma usuária da rede social e cliente dos bancos citados.

Ao GLOBO, o Banco Central do Brasil (BCB) disse que está investigando a “questão”. Em nota, a Nubank disse que o problema foi “generalizado”, afetando também outras instituições. Segundo a empresa, o problema já se “normalizou”.

Em outro post do X, uma internauta chegou a cobrar o banco Bradesco a respeito da transferência que realizou. “@Bradesco saiu dinheiro da minha conta no pix e não chegou no destino”, disse @toritelles.