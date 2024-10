Prefeitura começa limpeza e manutenção dos quatro cemitérios da cidade de Rio Branco

Em respeito aos mortos e a seus familiares, que vão visitar os túmulos dos seus entes queridos no próximo dia 2 de Novembro, quando é celebrado o Dia de Finados, a prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, começou, nesta quarta-feira (23), a limpar os quatro principais cemitérios de Rio Branco. . São João Batista, Jardim da Saudade, São Francisco e Cruz Milagrosa, – estarão prontos para receber os cerca de 50 mil visitantes, conforme prevê a Prefeitura de Rio Branco.

Os preparativos para a data já estão em pleno andamento, trabalhos de limpeza, retirada de entulhos, manutenção da iluminação e calçamento.

De acordo com a Lei Municipal nº 1.809, de junho de 2010, para que a limpeza do cemitério, em razão da comemoração do Dia de Finados não fique prejudicada, as construções feitas por responsáveis pelas sepulturas, devem ser realizadas até o dia 20 de outubro de cada ano, após vencido o prazo, somente o poder público poderá executar trabalhos nos locais.

Segundo o secretário municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), Joabe Lira, todas as reformas necessárias e limpeza estão sendo feitas nos quatro cemitérios públicos de Rio Branco.

“Estamos nos preparando, assim como fizemos nos anos anteriores. Os cemitérios já estão praticamente todos limpos, iluminados também. Fizemos reforma na parte administrativa. Colocamos também monitoramento de câmeras, como, por exemplo, ali no São João Batista. Então a gente está se preparando”, ressaltou Lira.

O secretário explicou, ainda, que o prazo para intervenções particulares nos cemitérios públicos se encerrou no último domingo (20), mas que após o Dia dos Finados serão liberadas.

“O prazo onde o particular pudesse fazer manutenções e reformas das lápides foi encerrado, no dia 20. Agora só o poder público está lá dentro fazendo a limpeza, retirando os resíduos desses entulhos, até das construções que foram feitas, para que a gente possa, durante essa semana, e semana que vem, preparar o cemitério. Deixar limpo, bonito, iluminado, para que as pessoas possam fazer a visitação. Então nesse momento agora, provisoriamente, serviços particulares dentro dos cemitérios municipais ficam proibidos, restritos por lei. E após o dia de finados aí volta tudo normal novamente”, enfatizou.

No Dia de Finados, os portões dos cemitérios municipais em Rio Branco estarão abertos a partir das 7h da manhã, com fechamento às 17h, reforçou Joabe Lira.