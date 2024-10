Prestes a se casar, João Gomes se muda para apartamento de R$ 3 mi

João Gomes e Ary Mirelle se casam na próxima segunda-feira (21/10). O cantor, que construiu uma mansão do zero em Petrolina, com tudo a que tem direito, se mudou para Recife. A intenção do cantor é ficar mais presente na vida de Jorge, seu primeiro filho.

O cantor optou pela capital de Pernambuco por conta da logística para voltar para casa após os shows. Agora morando em Recife, o artista tem mais facilidade para regressar ao lar após um show. Por conta disso, o casal se mudou para um condomínio de luxo.

A nova moradia de João Gomes e Ary Mirelle está localizada na Reserva do Paiva e fica na beira do mar, de acordo com vídeos publicados pela influencer. O imóvel conta com 150 m² e é avaliado em R$ 3 milhões.

Há uma varanda integrada às salas de estar e jantar, com ar-condicionado central. Ary relatou, em um stories, que ficou no escuro após ficar sem energia por conta da tecnologia nas cortinas. “Fiquei totalmente no escuro até outro dia de manhã. Como as cortinas são elétricas, não dava para abri-las e aí consegui ir para um quarto que dava para abrir as janelas e não passar tanto calor”, declarou.