Professor Paulo Vinícius, idealizador do Neabi da Ufac, morre aos 59 anos

O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi) da Universidade Federal do Acre (Ufac) lamentou a morte do professor doutor Paulo Vinícius Baptista da Silva, ocorrida aos 59 anos. A triste notícia foi divulgada nesta quarta-feira (30), por meio das redes sociais do núcleo.

A coordenadora do Neabi, Flávia Rodrigues Lima da Rocha, recordou com carinho a importância do professor em sua trajetória acadêmica e pessoal. Em 2018, durante seu primeiro ano de doutorado, Paulo Vinícius incentivou Flávia a criar um núcleo de pesquisa que focasse em questões raciais e na luta contra o racismo, mas com autonomia institucional.

“Você precisa criar urgentemente um Neab, faça isso em forma de grupo de pesquisa para não ficar diretamente atrelado à universidade”, foram suas palavras, que a motivaram a estruturar o Neabi/Ufac como um grupo de pesquisa independente.

Desde sua fundação, o Neabi se tornou um espaço de referência para pesquisadores que buscam promover a igualdade racial no Acre. Flávia enfatizou a influência positiva de Paulo Vinícius em sua vida, afirmando que ele foi não apenas um orientador, mas um amigo e mentor.

“A luta dele segue viva em nossa ancestralidade, da qual agora ele faz parte”, expressou a professora, destacando a relevância do legado que o professor deixa para as futuras gerações.

O velório do professor Paulo Vinícius será realizado nesta quinta-feira (31), das 12h às 15h30, no hall do Auditório Eny Caldeira, no campus Rebouças da UFPR, e o sepultamento está previsto para ocorrer às 16h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Pinhais. A UFPR, enlutada, presta suas condolências aos familiares, amigos e colegas do professor.

Abaixo, segue a nota completa de pesar da coordenadora do Neabi Ufac:

Hoje o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre (Neabi/Ufac) está em profundo luto. Perdemos o maior idealizador deste grupo, o Professor Doutor Paulo Vinícius Baptista da Silva. Em 2018, em meu primeiro ano de doutorado, quando nos conhecemos e eu comecei a apresentar pra ele as ações que eu tinha na Ufac, ele logo disse:

“Você precisa criar urgentemente um Neab, faça isso em forma de grupo de pesquisa para não ficar diretamente atrelado à universidade”. E depois daí estudei bastante sobre Neabs/Neabis/Grupos Correlatos e suas estruturas, histórico e regulamentações e criei este núcleo, que hoje agrega várias pessoas que se dedicam a pesquisar possibilidades de promoção de igualdade racial e que tanto tem impulsionado o crescimento de muitas pessoas, inclusive o meu.

Hoje eu perdi um orientador não só de doutorado, mas um grande mentor de vida, um amigo, um grande referencial não apenas teórico, mas de ser humano. Que bom que pude honrá-lo em vida, dar a ele o orgulho e a colheita que ele merecia ter. O Neabi/Ufac é um potente fruto dos esforços imensuráveis do professor Paulo em sua luta intensa por igualdade racial. O legado dele segue vivo em nós e em nossa ancestralidade, da qual agora ele faz parte.

Com todo amor à memória do professor e dor pela perda,

Profa. Dra. Flávia Rodrigues Lima da Rocha

(Coordenadora do Neabi/Ufac)