Quem diz é a ciência: não é saudável arrumar a cama logo ao acordar

Todo adolescente já se rebelou em algum momento contra a regra de arrumar a cama logo ao acordar. O hábito é comum e até incentivado por especialistas em bem-estar: com a cama organizada, o dia pode começar com calma. Porém, a ciência é contra o costume.

Em um vídeo que viralizou no Instagram, o médico Myro Fugura, que atende nos Estados Unidos, conta que, ao arrumar a cama logo ao acordar, o ambiente fica perfeito para a proliferação de ácaros.

“Existem mais de 10 milhões de ácaros em um colchão médio. Se você tem um travesseiro de dois anos, 10% de seu peso são ácaros e cocô. Os ácaros não são apenas nojentos, eles produzem alérgenos que podem desencadear asma”, conta o especialista. Os ácaros e o cocô produzido pelos aracníveos podem também causar rinite e dermatite atópica.

O biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como dr. Bactéria, explica que o corpo humano perde cerca de 2,2 litros de água por dia, mesmo sem fazer nenhum exercício. Grande parte do líquido é perdido na forma de suor durante a noite.

“Quando acordamos, a cama ainda tem a umidade correspondente àquela transpiração. Então, se você acordar e já arrumar essa cama, aquela umidade permanece e facilita o crescimento e a multiplicação de ácaros”, ensina. Esticar as cobertas e os cobertores em cima da cama apenas abafa o local onde estivemos deitados, tornando o ambiente perfeito para os aracnídeos.

Segundo os dois especialistas, o ideal é esperar uma ou duas horas depois de levantar para dar tempo de o suor evaporar do colchão e lençóis. Ventilar o quarto também é importante para garantir que a cama seque mais rápido.

Cama limpa

O médico americano sugere que a roupa de cama seja trocada pelo menos a cada duas semanas, mas o ideal seria usar um novo jogo de lençóis e fronhas a cada sete dias.

Outras dicas para manter a cama com menos ácaros possíveis é passar o aspirador de pó no colchão regularmente e lavar os lençóis em água quente (no mínimo, 60 °C).