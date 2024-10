A equipe de Gisele Bündchen confirmou, nesta segunda-feira (28/10), que a modelo está grávida do terceiro filho. O bebê é furto do relacionamento com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente.

Joaquim é brasileiro, tem 35 anos, e dá aulas de jiu-jítsu. Os dois se conheceram durante um treino, em Miami, nos Estados Unidos. O rapaz é membro de uma família de profissionais de jiu-jítsu, da linhagem dos Gracie. Ele conheceu Gisele quando ela mudou-se a para a Flórida com o ex-marido, logo depois de o jogador de futebol americano trocar o New England Patriots de Boston, pelo Tampa Bay Buccaneers na Flórida. Ele ainda é dono da academia Valente Brothers. Gisele Bündchen está grávida de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com Joaquim Valente. A informação foi confirmada por uma fonte próxima ao casal para a revista People, nesta segunda-feira (28/10). Após a publicação, a assessoria da modelo divulgou a informação. O casal está junto desde junho do ano passado, após o fim do relacionamento da modelo com Tom Brady. Ela já é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11.