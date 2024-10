Ramon Dino admite erros e lamenta prévia ruim no Olympia: “Fiquei arrasado”

Depois do decepcionante 4º lugar no Mr. Olympia 2024, Ramon Dino admitiu erros na finalização da preparação e lamentou o “derretimento” nas prévias. Apesar do resultado bem abaixo do esperado no principal campeonato de fisiculturismo do mundo, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o brasileiro se disse feliz pela preparação que fez e pelos aprendizados que lhe servirão no futuro. Ele confirmou participação no Arnold Classic Ohio em 2025.