Rio Branco inaugura nova casa de samba nesta sexta com grandes atrações

A capital acreana inaugura nesta sexta-feira (18), a partir das 18h, um espaço especial, com super ambiente para os amantes de samba, no Quintal da Resenha, com duas grandes atrações locais.

Localizado na Travessa Felisbela do Nascimento, número 47, bairro Capoeira, no antigo Quiosque da Bruna, a abertura conta com apresentações de Anderson Liguth, Brunno Damasceno e grupos.

O local promete entregar o melhor do ritmo musical brasileiro, com referência dos sucessos dos artistas Alcione, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Cartola, Martinho da Vila, e muitos outros, além de muita cerveja gelada, drinks e petisco saborosos.

“Se você é de samba, não pode perder a inauguração do Quintal da Resenha, nessa sexta, no lugar do samba acreano. São dois grupos no mesmo espaço, vem para cá”, convidaram Anderson Liguth e Brunno Damasceno.