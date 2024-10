Rodrigo Damasceno lidera em todos os cenários em Tarauacá, diz pesquisa Data Control

O Instituto Data Control realizou mais uma pesquisa de intenção de votos na disputa pela Prefeitura de Tarauacá nas eleições deste ano.

Nos resultados divulgados neste sábado (5), o ex-prefeito Rodrigo Damasceno, do Progressistas, aparece liderando em todos os cenários apresentados.

Na pesquisa espontânea – em que os nomes não são apresentados – Rodrigo registrou 33%, seguido da atual prefeita Neia, do PDT, que disputa a reeleição e apresentou 30,5%. O candidato do Republicanos, Zé Filho, surge com 12%. Nenhum ou nulo somaram 5% e não souberam responder, 19,5%.

Já na pesquisa estimulada em que são considerados apenas os votos válidos, a vantagem de Rodrigo sobre Néia é ainda maior.

Ele registrou 41,5% contra 33,8% da atual prefeita. O 3º colocado continua sendo Zé Filho, que apareceu com 14,8%.

Rejeição

Zé Filho é o candidato que lidera a rejeição, com 26,8%. A prefeita Neia vem logo em seguida, com 26,3%, uma diferença de poucos pontos. Já Rodrigo Damasceno tem a menor rejeição, com 23%.

A pesquisa foi registrada no TRE sob o número AC-01464/2024, foi realizada entre os dias 01 e 02 de outubro. Foram coletadas 320 entrevistas. A margem de erro é de 5,50% para mais ou menos. A margem de confiança é de 95%.