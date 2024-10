“Se Bocalom ganhar no 1º turno, ele é candidato natural ao Governo em 2026”, diz Tião Maia

O jornalista Tião Maia foi um dos convidados do podcast Bastidores das Eleições 2024, organizado pelo ContilNet em parceria com o Folha do Acre e o Notícias da Hora. A transmissão aconteceu nesta quarta-feira (2).

Na conversa, o jornalista abordou as eleições de 2026, onde o eleitor vai escolher novo governador, senador, deputados federais e estaduais. Ele declarou que caso o prefeito Tião Bocalom seja reeleito no 1º turno, será candidato natural ao Governo nas próximas eleições estaduais.

“Se ganhar ele pode reivindicar o que quiser no futuro, inclusive ser candidato a governador”, disse.

