Se reeleito, Bocalom garante que não vai deixar a Prefeitura: “Quero ser prefeito por quatro anos”

No último debate dos candidatos a prefeito de Rio Branco, realizado pela Rede Amazônica, nesta quinta-feira (3), o primeiro embate da noite foi entre os candidatos Jenilson Leite (PSB) e o atual prefeito Tião Bocalom (PL).

No primeiro bloco, Jenilson questionou ao prefeito, que caso ele seja reeleito, se ficará os quatro anos do mandato. O questionamento do ex-deputado é em razão das especulações de que Bocalom poderá ser candidato ao Governo nas eleições estaduais de 2026.

Bocalom agradeceu a pergunta e garantiu que ficará os quatro anos de mandato, caso seja reeleito.

“Quero continuar prefeito porque eu sinto que fizemos um belo trabalho nesses primeiros quatros anos, apesar de tantas dificuldades que a gente teve, como foi o caso de três alagações, a pandemia, uma prefeitura que precisava reestruturar totalmente. Uma situação crítica. E graças a Deus a gente deu uma arrumada em tudo”, disse.

“Gosto de trabalhar na Prefeitura que trata diretamente com as pessoas”, completou.