Sem Jarude, candidatos a prefeito de Rio Branco enfrentam último debate nesta quinta

O último debate entre os candidatos a prefeito de Rio Branco acontece nesta quinta-feira (3), na Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo, a partir das 21h30.

O debate será mediado pelo jornalista Fabiano Villela, e transmitido ao vivo pelo g1 Acre e pela Rádio CBN Amazônia Rio Branco, e na TV aberta, a partir das 21h30, logo após a novela Mania de Você.

Os candidatos Jenilson Leite, Marcus Alexandre e Tião Bocalom participarão do debate, já o candidato Emerson Jarude, do NOVO, está de fora do debate, pois, segundo a Rede Amazônica, participarão os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme recomenda a Lei das Eleições.