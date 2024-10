Sicredi recebe Selo de Prevenção a Fraudes, destacando-se pela segurança de seus associados

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o país, foi reconhecido com o “Selo de Prevenção a Fraudes”, o reconhecimento reforça o compromisso com a segurança de seus mais de 8 milhões de associados. A premiação, entregue em uma cerimônia realizada em São Paulo (SP) nesta terça-feira (22), é concedida pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O selo certifica as instituições financeiras que seguem as melhores práticas de prevenção a fraudes.

A avaliação, conduzida pela Ernst & Young (EY), considerou a conformidade do Sicredi com exigências rigorosas, como as resoluções do Banco Central, procedimentos seguros para a abertura de contas e a adoção de tecnologias avançadas para a gestão de riscos e governança de segurança. Com essa conquista, o Sicredi consolida-se como uma instituição que garante um ambiente financeiro seguro e confiável para seus associados.

Além de investir em tecnologia de ponta, o Sicredi valoriza a proximidade com seus associados, garantindo que seus gerentes estejam sempre prontos para oferecer orientações e suporte na prevenção de fraudes. A confiança mútua é um dos pilares que sustentam o relacionamento da instituição com seus associados.

Recentemente, o Sicredi lançou uma campanha a nível nacional com dicas de prevenção a golpes, reforçando que, além dos mais avançados mecanismos de defesa, a confiança entre a cooperativa e seus associados é seu principal ativo.

“Uma alegria para a nossa cooperativa esse reconhecimento, uma forma de validar nosso trabalho contínuo sobre segurança e das inovações que trazemos para o mercado de cooperativa de crédito. Estamos orgulhosos dessa conquista, o que nos motiva a continuar investindo para proporcionar um ambiente financeiro que atenda cada vez melhor às necessidades de todos os que fazem parte do nosso sistema cooperativo”, afirma Uelligton Júlio, gerente regional da Sicredi Biomas.

O Selo de Prevenção a Fraudes certifica que o Sicredi está alinhado às melhores práticas de combate a fraudes, atuando de maneira colaborativa com outras instituições financeiras, fortalecendo a segurança do sistema financeiro e assegurando um ambiente mais seguro para todos.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: Clique aqui

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok