Socorro Neri busca respostas e traz explicações técnicas sobre os tremores em Tarauacá; veja detalhes

A cidade de Tarauacá, localizada no interior do Acre, foi surpreendida por uma série de tremores de terra acompanhados de fenômenos luminosos no céu, ocorridos nas madrugadas dos dias 1 e 2 de outubro de 2024.

Moradores relataram sensação de medo e perplexidade diante dos estranhos clarões e dos abalos sísmicos. As ocorrências mobilizaram a Deputada Federal Socorro Neri (PP/AC), que solicitou uma investigação à Defesa Civil e ao Observatório Nacional, buscando respostas rápidas para tranquilizar a população.

Atividade sísmica confirmada

De acordo com o Observatório Nacional, quatro tremores foram registrados no período, sendo os dois mais fortes com magnitudes de 3.0 e 4.1, localizados a uma profundidade de aproximadamente 112 km. Apesar da intensidade, o Observatório garantiu que tremores dessa magnitude e profundidade não representam grandes riscos estruturais para a cidade.

Tarauacá está situada em uma área propensa a pequenos tremores, devido às características tectônicas da região amazônica. Os abalos sentidos recentemente são comuns e ocorrem sem grandes impactos. Desde 1990, mais de 30 tremores já foram registrados em um raio de 200 km ao redor da cidade.

Fenômenos luminosos intrigam

Além dos tremores, os moradores ficaram alarmados com luzes incomuns vistas no céu durante os eventos. Essas luzes, conhecidas no meio científico como “luzes de terremoto”, são descargas elétricas que acontecem durante a movimentação de falhas tectônicas. “As luzes não indicam maior perigo, mas sua ocorrência é rara e ainda não totalmente compreendida”, explicou Vieira.

Os clarões geraram muitas especulações, e algumas testemunhas relataram sentir um clima de apreensão em relação ao que estava acontecendo. Uma moradora local, Maria da Silva, descreveu: “As luzes pareciam de outro mundo, foi assustador. Nunca vimos nada assim por aqui.”

Resposta rápida das autoridades

A Deputada Federal Socorro Neri, preocupada com a segurança da população, agiu prontamente ao solicitar explicações detalhadas das autoridades competentes. Em suas redes sociais, Neri assegurou que “o monitoramento está sendo feito de forma contínua” e que a prioridade é garantir a segurança de Tarauacá e seus arredores.

Neri também enfatizou que os dados do Observatório Nacional foram compartilhados com a Defesa Civil, que está preparada para qualquer eventualidade. “Estamos acompanhando de perto e manteremos a população informada. Não há razão para pânico, mas é importante estarmos preparados”, reforçou.

Histórico de tremores na região

Tarauacá está situada em uma área geologicamente ativa. O município já presenciou tremores significativos, como o registrado em 2024, com magnitude de 6,5, que foi sentido em diversas regiões do Acre. A proximidade da cidade com falhas geológicas faz com que eventos desse tipo sejam recorrentes, embora raramente causem danos severos.

