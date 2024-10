SOM indica: Riascode, DJ da periferia que vem conquistando espaço na cena Afro House brasileira

Riascode é DJ e produtor de São Paulo, e uma das referências no cenário de Afro House brasileiro, com suportes de peso de nomes como Black Coffee e Keinemusik. Nome representativo, negro e cria de periferia em relevância, passou recentemente pela edição brasileira do Tomorrowland e do Lollapalooza BR. Em momento de lançamento do ‘projeto de sua vida’, o produtor rememora o passado para entender e celebrar o presente.

Por detrás das mesas de som e dos softwares de produção musical, Guilherme Carvalho cresceu sob o contexto de ser mais um jovem sonhador na periferia. Carregando o lado da efervescência cultural de família, e das influências musicais adquiridas na adolescência que vão do rap ao funk – com destaque a nomes como Ralph The Kid, Derek e Hariel –, o artista fez dessa mistura combustível para os primeiros passos criativos dentro da música eletrônica, aos 12 anos de idade. Hoje, aos 21, vive o momento de sua carreira, com oportunidades únicas – que um jovem sagaz jamais deixaria passar.

Depois de sua estreia no palco Tulip do Tomorrowland Brasil, na primeira quinzena de outubro, Riascode vive outra situação inédita na carreira: o lançamento de um projeto de quatro anos, o EP “We All Deserve God’s Blessings” – em português, “Todos nós merecemos as bênçãos de Deus”. No último fim de semana, o artista lançou o EP de cinco faixas contínuas – com transições entre si – sob o selo da brasileira Dawn Patrol Records, de Maz e Antdot. O artista une o melódico ao tempero percussivo característico do Afro House, entregando além de imersão sonora, um suspiro de representatividade importante para a cena brasileira.

Foto: Eduardo Marcondes – @goiabamaster

Para além de seu talento musical, o artista também se destaca como um dos poucos DJs negros em posição de relevância na cena eletrônica nacional. “Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que se sentem representadas por mim, e isso é muito emocionante. Saber que, de alguma forma, estou ajudando a quebrar barreiras para que outras pessoas negras se sintam mais à vontade nos eventos é indescritível”, comentou.

“We All Deserve God’s Blessings” também é o primeiro EP a ser lançado no selo Dawn Patrol Records, referência brasileira que domina os charts internacionais com lançamentos autorais, remixes e releituras de sucessos como “Banho de Folhas”, “Amana” e “Corpo e Canção”, protagonizados pelos DJs e produtores Maz e Antdot, amigos de Riascode.“Eles sempre acreditaram em mim e fortaleceram minhas ideias. Ter um selo que aposta em obras tão peculiares é raro no cenário atual”, declarou o artista.

Maz, Antdot e Riascode juntos | Reprodução: Mini – documentário – @riascode

Mesclando a narrativa sonora do EP com a de sua própria vida, Riascode diz que o EP ‘retrata sua história’, enquanto um artista negro, cria da periferia paulista – do B14, no bairro de João XVIII” – que conquista o seu propósito. “Com o desenvolver das faixas, aquilo me fez acreditar que eu conquistei algo muito maior do que eu podia imaginar: a possibilidade de eternizar sentimento em outras pessoas”, disse.

O artista trabalhou num projeto de mini-documentário audiovisual para o YouTube, entre registros antigos da vida que levava na periferia paulista, até a rotina de shows e de produção. O mini-doc está disponível abaixo.

Depois de ouvir com exclusividade às prévias das músicas, chegamos a uma conclusão: Riascode entrega o seu sentimento de jovem sonhador faixa a faixa, com sintetizadores emotivos e intensos, numa escalada sonora que reflete sua fé, perseverança e a conexão pessoal do artista com a música. A última faixa, que dá nome ao EP, “We All Deserve God’s Blessings”, marca o encerramento de forma grandiosa, simbolizando um primeiro ponto final, muito longe do fim, desta jornada artística.

Confira a prévia do mini documentário no Instagram.

Ouça a prévia das faixas no Beatport.