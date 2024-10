Supostamente alcoolizado, motociclista bate na traseira de carro, desmaia e é levado ao PS

O motociclista Isaque Camilo Pereira Martins, de 19 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (26), na Rua Rio de Janeiro, no bairro Abrahão Alab, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Isaque estava supostamente alcoolizado e trafegava no sentido centro-bairro em uma moto modelo Titan de cor preta, quando, de forma inesperada, bateu na traseira de um veículo de cor cinza.

No impacto, Isaque, que apresentava odor etílico e estava supostamente alcoolizado, bateu na traseira do veículo e caiu desmaiado. O motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência à vítima.

Populares que passavam no momento do acidente também ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou Isaque ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável. A vítima teve um traumatismo craniano encefálico (TCE) leve e dores no corpo.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e esteve no local, isolando a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o veículo foi liberado, e a moto foi entregue a amigos da vítima.