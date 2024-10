Terremoto de magnitude 5,9 atinge cidade na Turquia; vídeo

Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu o sudeste da Turquia, no distrito de Kale, conforme confirmado pelo Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo, na manhã de quarta-feira (16). O tremor foi sentido por volta das 10h (horário local), com epicentro na região leste do país.

Não há informações sobre vítimas ou danos materiais, mas moradores entraram em pânico. As autoridades estão avaliando as consequências do terremoto.

O tremor foi registrado a uma profundidade de aproximadamente 10,07 quilômetros. O tremor também foi sentido em várias províncias vizinhas.

O Ministro do Interior, Ali Yerlikaya, informou que três edifícios colapsaram parcialmente, mas não houve perdas de vidas ou danos significativos. A região já havia sofrido com terremotos devastadores em fevereiro de 2023.