Tião Maia e Luciano Tavares: temos um Bocalom rejuvenescido, e tudo convergiu para a virada

O ContilNet, em parceria com o Notícias da Hora e o Folha do Acre, realizou um debate sobre os bastidores das Eleições 2024 no Acre.

Na conversa, os jornalistas Tião Maia e Luciano Tavares falaram sobre a mudança do perfil do prefeito Tião Bocalom na campanha de reeleição.

“Você tem um Bocalom rejuvenecido. E aí você tem uma convergência que leva para o rejuvenecimento do Bocalom, que não é mais aquele turrão”, disse Luciano.

Tião Maia declarou que apesar das sucessivas derrotas nas urnas, Bocalom sempre obteve votações expressivas no Acre.

“Ele sempre foi tido como o azarão. No entanto, desde que ele se meteu a disputar cargos majoritários, ele foi um azarão que sempre esteve bem votado”.

VEJA: