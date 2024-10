Torcida dá show, e Brasil goleia o Peru por 4 x 0 na Arena BRB

A noite foi de festa em Brasília. Nesta terça-feira (15/10), o Brasil reencontrou o bom futebol e atropelou o Peru por 4 x 0 na Arena BRB Mané Garrincha, diante de mais de 60 mil pessoas, em jogo apresentado pelo Metrópoles Sports.

O resultado levou a Seleção Brasileira à quarta posição na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, agora com 16 pontos. O Brasil tem a mesma pontuação do Uruguai, mas fica atrás nos critérios de desempate. O Peru segue na 9ª colocação, com 6 pontos.

Na próxima e última Data Fifa de 2024, em novembro, o Brasil visita a Venezuela e recebe o Uruguai em Salvador.

Antes de a bola rolar, a torcida do Brasil no DF deu um verdadeiro show nos arredores da Arena BRB.

O Brasil entrou em campo com Ederson no gol. Formaram a linha de defesa Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. No meio campo, o técnico Dorival Jr. escalou Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo, Raphinha e Savinho. O centroavante da Amarelinha foi Igor Jesus, do Botafogo.

Já o Peru começou jogando com Gallese; Callens, Zambrano e Araujo; Lopez, Pena, Castillo, Cartagena e Advincula; Flores e Valera.

O Brasil começou o jogo pressionando o time visitante. O Peru chegou a marcar, mas a arbitragem viu impedimento no tento peruano.

Depois da anulação, foi a vez de a Canarinho responder com o primeiro chute na direção do gol. Uma bola espirrada para o meio da área deixou Raphinha de frente para o gol, mas o chute parou no travessão. E a pressão deu resultado: aos 32 minutos, Igor Jesus tentou a jogada, e a bola bateu na mão do zagueiro peruano dentro da área.

Na cobrança, Raphinha abriu o placar, aos 37 minutos, para delírio da torcida na Arena BRB. Com o gol anotado quase no fim do primeiro tempo, a Seleção Brasileira foi com vantagem para o segundo tempo.

Segundo tempo

O Brasil voltou com tudo para a etapa final. Em boa trama pela esquerda, Rodrygo chutou cruzado para boa defesa de Gallese. E mais uma vez a pressão surtiu efeito: aos cinco minutos, Savinho driblou Zambrano dentro da área, e o Brasil teve mais um pênalti a seu favor.

Raphinha bateu e marcou outro gol para a Seleção, o segundo dele na partida. E virou passeio. Com jogadores que saíram do banco, o Brasil transformou a vitória em goleada. Aos 25 minutos, Luiz Henrique deixou Andreas Pereira na boa para emendar voleio e anotar um golaço, assinalando 3 x 0 no placar da Arena BRB.

Três minutos depois, foi a vez de o próprio Luiz Henrique anotar o dele – chutou colocado no cantinho direito de Gallese e marcou o quarto gol do Brasil. A Seleção ainda tentou chegar ao quinto gol, mas o placar terminou mesmo no 4 x 0.