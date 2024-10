TUDUM Netflix: como fazer inscrição e horário para ganhar lata nesta sexta

A primeira lata da coleção é estampada com séries de suspense populares da Netflix: Wandinha, Stranger Things e Você. A lata de fantasia traz cinco adaptações de sucesso da Netflix. São elas: One Piece, Avatar: O Último Mestre do Ar, The Umbrella Academy, Arcane e Sandman. A terceira lata foi pensada para os fãs de séries românticas, como Emily em Paris, Heartstopper, Bridgerton, De Volta aos 15 e Com Carinho, Kitty. A última lata é mais direcionada para quem é fã das séries de ação como Round 6, Cobra Kai, Sintonia e Outer Banks. As caixas estarão cheias de itens colecionáveis das séries, como cards autografados por atores de Bridgerton, bottons, bandeiras, chaveiros, adesivos, etc.