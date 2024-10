“Um novo tempo se inicia em Sena Madureira, e eu serei prefeito de todos”, diz Gerlen Diniz

O deputado federal Gerlen Diniz (PP) foi eleito neste domingo (6) o novo prefeito de Sena Madureira. Ao todo, ele obteve nas urnas 13.391 votos (54,25%) e estará à frente da administração Municipal a partir de janeiro de 2025.

Em sua primeira entrevista após a vitória, Gerlen Diniz ratificou todos os compromissos anunciados durante a campanha e disse que será prefeito de todos.

“O sentimento é de extrema alegria somado com uma responsabilidade enorme. A população de Sena me escolheu para ser o futuro prefeito porque está cansada de tanta desordem, porque não acreditava mais nesse grupo que aí está. Depositou toda a sua esperança em Gerlen Diniz. Não tenho o direito de errar. Vou me dedicar todos os dias, vou me organizar, montar uma equipe e trabalhar muito. Nós vamos mudar essa cidade. Trabalhar para todos, para aqueles que votaram e para aqueles que não votaram em mim. Um novo tempo se inicia em Sena Madureira, um tempo de humildade, de trabalho e um tempo de honestidade. Vamos acabar com a corrupção na Prefeitura de Sena Madureira”, destacou.

No decorrer da campanha, Gerlen Diniz fez compromissos importantes com a população: construção de 100 casas populares, realização de concurso público, dentre outros. “Vamos trabalhar para honrar todos esses compromissos”, frisou.

Até o final deste ano, Gerlen continua atuando como deputado federal e, certamente, vai alocar muitos recursos de suas emendas agora em 2024 para serem executadas no ano que vem.