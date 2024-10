Veja vídeo que mostra momento em que prefeito foi baleado dentro do próprio carro

O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos), foi vítima de um atentado a tiros na sexta-feira (18), enquanto realizava uma visita a bairros que sofreram com as fortes chuvas da semana passada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o prefeito ensanguentado dentro de seu carro, onde um projétil atingiu seu ombro.

O incidente ocorreu quando Aprígio se dirigia à nova sede da prefeitura para uma coletiva de imprensa. Após ser baleado, ele foi imediatamente socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado na UTI e se encontra em estado estável.

As autoridades policiais foram acionadas e já iniciaram as investigações para apurar as circunstâncias do ataque e identificar os responsáveis. O prefeito, que disputa a reeleição no segundo turno contra Engenheiro Daniel (União), é alvo de preocupação por parte da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Em uma nota oficial, ela manifestou solidariedade e destacou a importância da investigação para esclarecer os fatos.

Renata Abreu reafirmou o compromisso do Podemos com a democracia e o repúdio à violência, enfatizando que o foco agora é na recuperação de Aprígio e na busca por justiça.

Veja vídeo: