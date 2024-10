Vídeo: após defender denunciados por corrupção e trair governador, igreja afasta deputado

O deputado federal Fernando Máximo (União) revelou seu total desprezo e ingratidão ao governador Marcos Rocha (União) e à legenda da qual foi eleito. Em vídeo, divulgado pelas redes sociais, Máximo resolveu apresentar sua predileção na campanha eleitoral, o que trouxe severas críticas dentro da igreja evangélica na qual ele congrega há muitos anos.

Fernando foi afastado da função de obreiro e seus seguidores tiveram o mesmo destino dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Máximo teve todo apoio para sair do União Brasil e abandonar o governador, que o nomeou secretário de Saúde de Rondônia, mas ficou, e agora resolveu trair o partido, seu grupo político e sua congregação com seu posicionamento político.

Fernando está enrolado com o processo de investigação da compra de testes rápidos da COVID-19 na época da pandemia. Ele prestou uma série de depoimentos à Polícia Federal, acabou acusando pessoas que nada tinham a ver com a situação, e resolveu se vingar colocando-se ao lado dos adversários do governador Marcos Rocha.

Sobre esse caso, o parlamentar defendeu envolvidos denunciados pela Polícia Federal, que, apesar de receberem dos cofres públicos, não entregaram kits de covid no prazo combinado.

O parlamentar começou sua vida política ao lado do governador Marcos Rocha. Foi nomeado no primeiro mandato do chefe do Executivo, e na pandemia disparou vários processos emergenciais obscuros, inclusive da compra de um hospital particular em Porto Velho, transformando em hospital de campanha. Elegeu-se deputado federal com votos graças a seu cargo, e agora resolveu agir contra o governador e seu grupo político.