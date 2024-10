Vídeo mostra ‘clarão’ e animais correndo durante tremor de terra registrado no Acre

Na madrugada desta terça-feira (2), às 4:22, os moradores de Tarauacá, no Acre, vivenciaram uma experiência aterradora. Um forte estrondo foi seguido por um tremor de terra, mas o que mais chamou a atenção foi um clarão intenso que iluminou a cidade, deixando todos em estado de choque.

A médica Salete Henrique, que reside na região há muitos anos, descreveu o momento como aterrador.

Muitas pessoas que trabalham a noite, como vigias, viram o clarão no céu, mas não puderam filmar porque estavam aterrorizados com terremoto seguido de estrondos. A imagem enviada ao ContilNet foi capturada por uma câmera de um.morador. Dá pra ver do lado esquerdo do vídeo os clarões no céu.

O fenômeno não apenas causou medo, mas também levantou muitas questões.

VEJA O VÍDEO: