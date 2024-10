Vídeo: terra volta a tremer e assusta Tarauacá; “foi um estrondo seguido de um tremor forte”, diz médica

Na madrugada desta quarta-feira (2), a cidade de Tarauacá, no Acre, despertou em meio ao pânico após mais um forte tremor de terra atingir a região. O evento sísmico, que ocorreu pouco mais de 24 horas após outro abalo significativo, precisamente as 4:22h, deixou os moradores alarmados e preocupados com a possibilidade de novos tremores.

A médica Salete Henrique, residente em Tarauacá, relatou o momento do tremor: “Foi um estrondo seguido de um tremor forte. Acordei assustada, assim como todos ao meu redor, Ninguém dormiu mais”, disse ao ContilNet.

Em imagens enviadas ao portal ContilNet, é possível ver o portão da residência de Salete balançando intensamente, enquanto um barulho ensurdecedor ecoa ao fundo, refletindo a intensidade do evento.

A sensação de insegurança se espalhou por toda a população, que já havia sido impactada pelo tremor anterior. O Corpo de Bombeiros confirmou o fato ocorrido na terça-feira (1), mas, surpreendentemente, o abalo não foi registrado nas plataformas de monitoramento geológico tradicionais. A única menção ao incidente foi feita no site de sismologia da USP, levantando questionamentos sobre a eficácia dos sistemas de monitoramento na detecção de tremores em áreas menos populosas.

Após esses dois eventos em Tarauacá, a população do Acre começa a se preocupar e a se preparar para possíveis desastres naturais.

As autoridades locais estão em alerta e recomendam que os moradores mantenham a calma, mas permaneçam vigilantes. A população é orientada a se informar sobre os procedimentos de segurança em caso de novos tremores e a relatar qualquer atividade sísmica às autoridades competentes.

A comunidade científica, que ainda não se manifestou, deverá investigar as causas desses tremores na região, que têm se mostrado cada vez mais frequentes, e estudar mais sobre essa dinâmica geológica que afeta o Acre. A população, por sua vez, espera por respostas e, acima de tudo, por segurança em suas residências.