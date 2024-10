VÍDEO: paróquia no Acre lança campanha ‘Adote um banco’ para restaurar assentos históricos

A paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, deu início a uma campanha para a reforma dos bancos da igreja matriz, que é considerada um patrimônio histórico do Acre.

A iniciativa, batizada de “Adote um Banco”, visa arrecadar recursos para restaurar os assentos, devolvendo à igreja as condições adequadas para receber os fiéis durante as celebrações religiosas.

De acordo com o Frei Moisés Valério, que apresentou a campanha em um vídeo divulgado nesta quinta-feira (24), a proposta é que cada banco seja adotado mediante uma doação de R$ 150,00. O valor será utilizado na reforma completa dos assentos, que após a restauração, voltarão à igreja para serem utilizados durante as missas e outras celebrações, realizadas aos domingos e em vários dias da semana.

A campanha também permite que grupos de pessoas se reúnam para adotar um banco, caso prefiram dividir o valor. “Qualquer pessoa que tenha o desejo de contribuir pode participar. O importante é o gesto de amor pela nossa igreja e pela preservação desse espaço tão importante para a comunidade”, declarou.

A Igreja Nossa Senhora da Conceição é uma referência religiosa e cultural na cidade e está sob os cuidados dos Padres da Ordem dos Servos de Maria. Para quem deseja participar da campanha “Adote um Banco”, basta procurar a secretaria da paróquia, onde serão dadas mais informações sobre como contribuir.

A reforma dos bancos é vista como uma ação importante para a preservação do patrimônio da igreja e para proporcionar maior conforto aos fiéis que frequentam as celebrações religiosas. A expectativa é que, com a ajuda da comunidade, todos os bancos possam ser restaurados o mais breve possível, reforçando o valor da participação e união em torno de uma causa coletiva.

VEJA O VÍDEO: