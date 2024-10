Vídeos mostram derrames de santinhos pelas ruas de Rio Branco na véspera das eleições; VEJA

Imagens enviadas ao ContilNet, flagraram o derramamento de santinhos em mais um ponto da capital do Acre, Rio Branco, na madrugada deste domingo (06), primeiro turno das eleições.

Em outras imagens enviadas na noite de sábado, é possível ver em frente à escola Maria Angélica de Castro, no Segundo Distrito de Rio Branco, um carro também praticando a ação, que, segundo o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), configura crime eleitoral.

As normas estabelecidas pela legislação eleitoral permitem propaganda nas ruas, com distribuição de material gráfico, até as 22h da véspera da eleição (este ano, dia 5 de outubro para o primeiro turno e 26, para o segundo).

Veja o vídeo na íntegra: