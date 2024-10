Viih Tube começa a decorar a casa para o Natal; veja

A influenciadora Viih Tube, 24, mostrou que já começou a decorar a sua casa para o Natal. Além de mostrar que a árvore de Natal já está montada, a ex-BBB citou que sua mansão também terá uma parte dedicada ao Halloween, celebrado em 31 de outubro.

Em suas redes sociais, a influencer explicou que ela e sua família decorarão a parte externa da casa com artigos para o Halloween, já a parte interna, terá artigos natalinos. Na sequência, ela explica que no condomínio onde moram, já estão organizando a comemoração de Halloween e por isso, eles se animaram com a decoração.

“A gente vai decorar fora de Halloween, aproveitar que a gente tá na onda da decoração e dentro de Natal e como não vai ter festinha de Halloween dentro da minha casa, a gente decidiu fazer assim. Vai ficar bem legal, preparados pro fim do ano”, finaliza.

Apesar de não dar spoilers da decoração para o dia das bruxas, Viih Tube já compartilhou que a árvore de Natal já estava sendo montada com luzinhas e uma estrela no topo, além de um balanço de cavalo. Veja acima.