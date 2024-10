Você sabe o que é ‘hypermiling’? Conheça a técnica ao volante para economizar gasolina

Há quem vá além e encha os pneus ligeiramente acima das recomendações para reduzir a fricção. No entanto, isso deve ser feito com cautela para evitar riscos à segurança, uma vez que, se forem excessivamente inflados, a área de contato da banda de rodagem com o asfalto é reduzida e, embora o consumo possa ser diminuído, também aumentam as chances de os pneus furarem.

Embora no verão, quando está muito quente, ou no inverno, quando está muito frio, dirigir sem o auxílio do ar-condicionado ou do aquecedor possa ser uma tarefa difícil, quando as temperaturas estão mais amenas, evitar o uso dessa tecnologia ajuda a economizar gasolina. Também é recomendável circular com as janelas fechadas para melhorar a aerodinâmica, quando for possível.