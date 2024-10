Yuri Lima posta primeira foto de Nala, sua filha com Iza, e se declara

Yuri Lima resolveu mostrar a primeira foto de Nala, sua filha com Iza, e se declarar. Através do Instagram, o ex-jogador do Mirassol publicou um clique da mãozinha da bebê, que veio ao mundo, na manhã deste domingo (13/10), em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro.

Ao som da música O Leaozinho, de Caetano Veloso, o atleta derreteu-se nos stories: “Como eu te amo, princesa”. Para quem ainda não sabe, Nala é uma das personagens de O Rei Leão.

Já no feed, Yuri Lima compartilhou um trecho da canção: “Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã. Arrastando o meu olhar como um ímã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. 🎵 13/10/2024 ❤️ 🦁 Nala”, escreveu ele, limitando os comentários.

Amigos, anônimos e famosos, resolveram parabenizar o mais novo papai do pedaço: “Que irado, irmão!! Deus abençoe muito vocês! 🙏🏻❤️”, desejou Cara de Sapato. “Parabéns para os papais do ano! Que ela cresça em graça e sabedoria. Deus é bom em todo tempo. 🙌”, afirmou uma fã. “Parabéns, mano. Muita saúde para a pequena e uma ótima recuperação para a mamãe!”, escreveu Thales Damasceno, preparador de goleiros do Palmeiras. “Boaa.. Um sensação única. Parabéns, que tenha muita saúde. Deus abençoe 🙌❤️”, postou mais um.

“Tu virias numa manhã de domingo”, declara

A cantora Iza anunciou, através das redes sociais, o nascimento de Nala, sua primeira filha, fruto do relacionamento com Yuri Lima. A artista publicou o primeiro registro na menina com o trecho da música Anunciação, de Alceu Valença. Na imagem, a menina parece dar um “thauzinho” para os fãs da cantora.

Na publicação, Iza usou uma frase da canção para se declarar: “Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…” 💞 Nala 13/10/2024″, postou ela.

Nos comentários, amigos famosos enviaram muitas mensagens: “Chegou o amor da sua vida. Nalaaaaaaa! Bem-vinda, pequena linda! 😻”, escreveu Solange Couto. “Bem-vinda, Nala! Saúde, amor, sabedoria, prosperidade, arte, caminhos abertos e alegria todo dia. A gente te ama. Bom dia!”, desejou Ícaro Silva. “Saude e paz pra nossa Nala e pra, você minha deusa linda do amor!!! ❤️”, babou Gominho. “Muito feliz por vocês, Iza. Parabéns, mami e sua librianinha, que já brilha muito ✨”, elogiou Pitty.

Os fãs também reagiram à novidade: “Seja bem-vinda, princesa 🤎”, postou uma. “Iza, saúde e proteção para você e sua filha! Bem-aventurança ❤️🙏🤗”, disse outra. “A deusinha nasceu ❤️❤️❤️❤️ Filha da Deusa, bem-vinda!”, comentou uma terceira. “Eeeeee parabéns ❤️❤️❤️. Muita saúde pras duas”, festejou mais uma.

Nala nasceu na manhã desta domingo (13/10). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora através de uma nota.

“No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem”, afirmou o texto, enviado para a imprensa.

Iza fala sobre volta com Yuri Lima

No fim do mês passado, na reta final da gravidez de sua primeira filha, fruto da relação com Yuri Lima, a cantora Iza abriu o coração. Segundo a artista, ela quer ensinar Nala à viver de forma autêntica e a tomar decisões que a façam feliz, mesmo que nem sempre agradem aos outros.

“De acordo com o que tenho vivenciado ultimamente, acredito que preciso muito mostrar para ela que a gente precisa viver a nossa vida de um jeito que faça a gente feliz. Quero que ela saiba que as nossas decisões nem sempre vão agradar às pessoas, que elas nem sempre vão concordar com aquilo que a gente faz, que elas criam expectativas em relação a nossa vida”, disse Iza em entrevista à Quem.

E completou: “Tudo o que quero é que ela seja muito feliz e saiba que ela pode fazer o que quiser porque a família ama essa menina demais já”.

Poucos meses antes de reatar, Iza havia anunciado a separação de Yuri Lima, depois que uma traição do jogador veio à tona. Na época, a cantora chegou a gravar um longo vídeo desabafando sobre a situação. Recentemente, no entanto, os dois reataram a relação, mas nunca falaram publicamente sobre a decisão.

Ainda na entrevista, Iza destacou que a gestação a transformou e ela está pronta para conhecer a sua nova versão.

“Eu me sinto uma nova mulher e artista. Tenho me sentido muito mais corajosa e madura em relação a muita coisa. Olho no espelho e não me reconheço (risos). Sei que quando a Nala nascer e eu começar a voltar a me encontrar com o meu corpo, que agora é dela, não vou ser mais como eu era antes. Estou me preparando para ser a melhor versão. Aquela Isabela não volta mais e estou pronta para conhecer a melhor versão de mim”, contou.

Iza começou a licença-maternidade no final de setembro. Antes, ela se apresentou, no dia 20, no Rock in Rio, ostentando um barrigão.

“Vou trabalhar até o final de setembro, a Nala pode chegar a qualquer momento, mas faço 40 semanas no dia 24 de outubro. Então, a partir de outubro, vou ficar quietinha, só esperando ela chegar. Vai ser uma licença-maternidade até o Carnaval do ano que vem. Mas não sei se vou me aguentar até lá (risos). É possível que eu faça alguma coisa antes”, falou ela, na época.

Iza exigiu saída de Yuri Lima do Mirassol

De acordo com fontes da coluna Fábia Oliveira, Iza aceitou reatar com Yuri Lima e, inclusive, ele está morando com ela. Porém, a artista fez algumas exigências para que o pai de Nala retornasse à sua vida. uma delas foi que o jogador saísse do Mirassol para que eles tentassem novamente um relacionamento.

E ela foi além: o atleta não poderá mais voltar a atuar no futebol. Mas vocês podem se perguntar: ele vai ficar sem trabalhar? Não, senhores. Yuri Lima agora vai atuar na empresa da namorada, junto com ela.

Ao contrário da primeira fase do relacionamento, nenhum dos dois postou qualquer foto juntos ou se manifestou sobre a volta do namoro. Porém, muitos internautas têm cobrado um posicionamento da cantora Iza.