Acidente entre carro e motocicleta deixa dois feridos em Sena Madureira

Um acidente envolvendo um veículo e uma moto ocorreu na Avenida Brasil, em Sena Madureira, próximo à escola de ensino médio Dom Júlio Mattioli, na tarde desta terça-feira (19).

De acordo com imagens de câmeras de segurança locais, o veículo invadiu a via principal, quando a moto que vinha em direção oposta colidiu com a lateral do veículo.

As imagens mostram o veículo com a parte dianteira amassada.

Apesar do impacto, não houve vítimas fatais, mas duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Sena Madureira.

Veja o vídeo: