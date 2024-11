Acre e outros estados receberão investimento de R$ 24 milhões e 18 mil vagas em cursos

O Acre fará parte de um investimento de R$ 24 milhões, referente a cursos de qualificação profissional em bioeconomia em toda região Norte do país, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Segundo informado nesta segunda-feira (04), são 18 mil vagas em 36 cursos gratuitos oferecidos nas redes estaduais, pelos institutos federais e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O MEC por meio da a cooperação técnica “Educação profissional para desenvolvimento econômico verde e empregos”, com apoio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e execução da GOPA Worldwide Consultants GmbH, oficializou a empreitada.

A ação está incluída no âmbito do projeto Profissionais do Futuro – Competências para a Economia Verde, por meio do Pronatec e da Chamada nº 94/2022.

A chamada realizada pelo MEC, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), inicialmente selecionou profissionais da educação profissional e tecnológica com atuação nos estados da região para participarem do curso de capacitação de multiplicadores em Bioeconomia para a Amazônia Legal.

Após a capacitação, os servidores e suas instituições iniciaram a oferta dos cursos de formação de trabalhadores nas cadeias produtivas e de valor da bioeconomia.