Acre já arrecadou R$ 5,1 bilhões em impostos em 2024 e supera o ano passado, diz painel

O valor de impostos arrecadados no Acre em 2024 já superou em 5% o montante do ano anterior, que foi arrecadado R$ 4,9 milhões, segundo o levantamento feito pelo painel Impostômetro, criado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) para acompanhar o volume de arrecadação com tributos em todo o país. Neste ano, o Acre já arrecadou R$ 5,1 bilhões em impostos.

Segundo o Impostômetro, a arrecadação do Acre representa 0.16% do total da arrecadação no Brasil, que está em R$ 3,1 trilhões. Apenas Rio Branco já arrecadou R$ 201,5 milhões até o dia 18 de novembro.

Já o município de Cruzeiro do Sul arrecadou R$ 21,4 milhões. O município de Sena Madureira arrecadou R$ 7,1 milhões.

De acordo com o levantamento, o ICMS é o imposto de produção e circulação que mais arrecada, seguido de IOF, IPI e ISS. Já na categoria “Renda e propriedade”, o IR é o que mais arrecada, seguido de IPVA e IPTU, ITBI, ITCMD e ITR.

Outros impostos também marcam a arrecadação, como previdência, COFINS, CSLL, taxas e CIDE.