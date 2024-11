Acre tem índice positivo de representatividade negra em câmaras municipais, diz pesquisa

Grande parte dos estados do Brasil tiveram índice negativo de representatividade negra nas eleições de 2024, isso significa que o percentual de pretos e pardos na população ficou abaixo do percentual de vereadores pretos e pardos que foram eleitos nos municípios. O Acre é um dos estados com índice positivo, ficando em quarto lugar.

Roraima é o que tem índice mais alto: 12 – 65% da população se declara negra e 77% dos vereadores eleitos nos municípios do Estado pertencem a esse grupo.

Amazonas está em segundo, com índice de 4,7. A proporção no Estado é de 74% (população) para 78% (eleitos). Tocantins aparece em terceiro, com 4 de índice – proporção de 75% (população) para 79% (eleitos). Em quarto o Acre, com índice de 2,4 – proporção de 75% (população) para 77% (eleitos) – e em quinto está o Amapá, com 2,2 de índice – proporção de 77% (população) para 79% (eleitos).

Os dados são da pesquisa do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa), com sede no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj), divulgada pelo site Valor Econômico.