Acreana e mineira são confirmadas na disputa do Brasil Beach Pro Tour, no Rio de Janeiro

A acreana Quemile Souza e a mineira Emanuely Pereira serão uma das duplas do Brasil na disputa do Futures Brasil Beach Pro Tour em Maricá, no Rio de Janeiro, a partir do dia 5 de dezembro. Esse vai ser o primeiro evento internacional da dupla.

“Jogar o Futures em Maricá significa muito. Trabalhamos duro desde o início da temporada e entrar em uma competição deste nível premia todo o nosso esforço”, comentou a atleta do Acre.

Segundo o presidente da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor João Petrolitano, disputar o Futures é o primeiro passo (com pontuação) para entrar nas disputas do Circuito Mundial.

“A Quemile ao lado da Manu estão iniciando uma nova caminhada. Jogar as competições exige muito tanto na parte esportiva quanto financeira e por isso é preciso conquistar resultados expressivos”, afirmou.

A competição em Maricá fecha 2024 da dupla Manu/Quemile. As atletas ainda farão um jogo exibição em Minas Gerais no último ato da temporada.