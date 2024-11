Aluno de escola pública, acreano é o primeiro em 71 anos a se formar em medicina na USP

Após 71 anos desde que Adib Jatene se formou em medicina na Universidade de São Paulo (USP), o acreano Dr. Luís Fernando conquista o mesmo feito histórico, sendo o segundo do estado a se formar nesta instituição. A informação foi divulgada pelo deputado estadual Adailton Cruz (PSB).

Estudante de escola pública durante toda sua trajetória escolar, filho dos Rio-branquenses Luslene Vasques e Paulo Peixoto, Luís Fernando representa uma vitória para a educação pública e uma fonte de orgulho para todos os acreanos.

Em 1953, Adib Jatene se tornou a primeira referência acreana na medicina ao se formar na USP e deixar um legado que inspira até hoje. Agora, aos 23 anos, o Dr. Luís Fernando segue os passos desse ícone, provando o potencial dos jovens acreanos.

A trajetória de Luís Fernando começou em 2018, quando foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), abrindo as portas para a USP. Com o apoio de sua mãe, Luslene Vasques, de seu pai, Paulo Peixoto, de seu padrasto, Adailton Cruz, e de toda a família, além da educação pública como base, ele alcançou essa conquista histórica.

Veja o momento: